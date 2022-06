Lufta në Ukrainë do të sjellë ‘uri dhe mjerim’

23:28 08/06/2022

Pasojat pushtimit rus të Ukrainës po përkeqësohen e po ndjehen në mbarë botën, tha shefi i OKB-së Antonio Guterres, duke nënvizuar se prekur 1.6 miliardë vetë janë prekur.

“Ndikimi i luftës në sigurinë ushqimore, energjinë dhe financat është sistematik, i rëndë dhe i përshpejtuar. Lufta “kërcënon të lëshojë një valë të paprecedentë urie dhe mjerimi, duke lënë pas kaos social dhe ekonomik”, thotë Guterres në raportin e dytë të OKB-së për pasojat e konfliktit.

Ndërsa kriza e këtij viti duket se lidhet me mungesën e qasjes në ushqim, kriza e vitit të ardhshëm do të lidhet me mungesën e vetë ushqimit, paralajmëron ai.

“Ka vetëm një mënyrë për të ndaluar këtë stuhi që po zgjerohet, pushtimi rus i Ukrainës duhet të përfundojë”.

Ndërkohë tani bëhen më të qarta provat se Rusia vjedh grurin e Ukrainës dhe ai po shitet nëpërmjet Turqisë. Zyrtarët e emëruar nga Rusia në territoret e pushtuara të Ukrainës Jugore thonë se gruri po dërgohet nga zonat e pushtuara në Lindjen e Mesme nëpërmjet Krimesë.

Yevgeny Balitsky tha se trenat që transportojnë u larguan nga rajoni i Zaporizhzhia drejt Krimesë. Ai i tha televizionit shtetëror rus se “kontratat kryesore janë duke u lidhur me Turqinë”. Vjedhja e grurit ukrainas vuri në vështirësi edhe ministrin e Jashtëm rus Sergei Lavrov i cili shkoi në Ankara posaçërisht për të diskutuar korridoret e sigurta të transportit.

Një gazetar ukrainas e sfidoi Lavrovin.

Thuajse në përfundim të konferencës për shtyp në Ankara, gazetari ukrainas MuslimUmerow nga Televizioni Publik i Ukrainës u lejua të bënte një pyetje të fundit: “Çfarë ka arritur të shesë Rusia nga gjithçka që ka vjedhur në Ukrainë – përveç grurit?”

Ai e përsëriti pyetjen pasi Lavrov i kërkoi një gjë të tillë. Lavrovi u largua nga konferenca pas këtij episodi.

Në frontin e lindjes, forcat ukrainase u tërhoqën sërish në “periferinë” e qytetit Severodonetsk pas bombardimeve ruse. Rusia filloi të rrafshojë zonën me bombardime dhe sulme ajrore, ndaj nuk kishte kuptim që forcat ukrainase të qëndronin. Rusia ka dislokuar në zonë dhjetëfish më shumë trupa dhe armatime.

Predhat ruse goditën një shkollë dhe një ndërtesë administrative ku strehoheshin civilë në qytetin Bakhmut të Ukrainës Lindore. Videoja e publikuar nga policia tregoi forca të emergjencës duke punuar pastruar rrënojat e ndërtesave të shkatërruara.

Banorët e Slovianskut qëndruan në radhë për të marrë ndihma për fëmijët, ndërsa forcat ruse vazhduan përparimin e tyre drejt Sievierodonestk. Nënat dhe fëmijët që mbeten në qytetin lindor të Ukrainës morën sende dhe ushqime bazë.

Mbi 1000 luftëtarë ukrainas që u dorëzuan pas rënies së Mariupolit janë transferuar në Rusi për hetime, sipas mediave shtetërore ruse. Ka shpresa se ata do të shkëmbehen më robërit rusë të luftës. Në Ukrainë, luftëtarët që rezistuan për mbi tre muaj shihen si heronj kombëtarë. Por në Rusi ata shikohen shumë ndryshe dhe ka pasur thirrje nga politikanët që disa prej tyre të mos trajtohen si robër lufte, por si kriminelë lufte.

