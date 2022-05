Lufta në Ukrainë, Hungaria shpall gjendjen e jashtëzakonshme

Shpërndaje







20:12 24/05/2022

Qeveria e Hungarisë ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të luftës në Ukrainë, e cila do të hyjë në fuqi nga nesër.

Kryeministri Viktor Orban e bëri njoftimin në një video në Facebook, duke thënë se kabineti i tij duhej të ishte në gjendje t’i përgjigjej sfidave në mënyrë të shpejtë.

Ky ndryshim do të thotë se ai do të jetë në gjendje të qeverisë me dekret. Orban, i cili u rizgjodh për një mandat të katërt radhazi në prill, ka përdorur rendin e posaçëm ligjor më parë, një herë për shkak të migrimit dhe përsëri gjatë pandemisë së koronavirusit.

Ai është akuzuar më parë se ka përfituar nga krizat për të çuar më tej ambiciet autoritare dhe për të minuar rëndësinë demokratike të kontrolleve dhe ekuilibrave./tvklan.al