Lufta në Ukrainë, të dyja palët kërkojnë fitore para dimrit

Shpërndaje







00:10 03/11/2022

Moti pritet të jetë pengesë e madhe për rusët për të mbajtur territoret e pushtuara

Ushtarët ukrainas duke qëlluar ndaj pozicioneve ruse në veri të kryeqytetit rajonal të rajonit Kherson. Këtu po zhvillohen betejat kryesore para se dimri të ulë ritmin e luftës. Të dyja palët kërkojnë një fitore para dimrit. Moti duket se do të jetë një nga pengesat kryesore të ushtrisë ruse në fushëbetejë ndërsa vazhdon fortifikimin e linjave mbrojtëse në frontin e jugut.

Ushtarët ukrainas po drejtojnë këtu një obus të epokës sovjetike. Pasi qëllojnë ndaj pozicioneve të armikut, largohen me shpejtësi.

“Gjëja kryesore është që të gjithë u kthyen shëndoshë e mirë. Ne jemi në shtëpi tonë këtu, jemi zotërit e këtij vendi”, thaushtari ukrainas Oleksandr

Morali mbetet i lartë në radhët e ukrainasve, përballë në anën tjetër të frontit gjenden trupat ruse të porsa mobilizuara. Trupat më të specializuara janë tërhequr në një vijë të dytë mbrojtëse, pasi Moska synon të mbrojë me çdo kusht Khersonin, një rajon që pretendon se e ka aneksuar.

Ndërsa në front luftohet, banohet e qytetit dhe të zonave rurale po dëbohen. Një pjesë e të larguarave nga rajoni kanë mbërritur në Krime.

Ndërkaq në territoret e çliruara, autoritete ukrainase kanë njoftuar fillimin e riparimit të rrugëve dhe hekurudhave të shkatërruara nga trupat ruse. Kreu i hekurudhave të Ukrainës OleksandrKamyshin, u zotua të mbajë funksionale trenat, duke theksuar se hekurudhatjanë gjaku i vendit.

Kamyshinfoli teksa udhëtonte me tren përmes qendrës hekurudhore Kupiansk, dikur e përdorur nga trupat ruse për të furnizuar vijën e tyre të frontit.Kupiansku është një nga vendbanimet e çliruara gjatë kundërofensivës së shtatorit.

“Çfarëdo që të ndodhë përreth, ne do të gjejmë një mënyrë për ta rregulluar”, tha kreu i hekurudhave të Ukrainës

Ndërkaq Rusia duket se po përpiqet të nxisë një luftë hibride në kufijtë e Bashkimit Europian. Nga rajoni rus i Kaliningradit në kufi me Poloninë do të vendosen lidhje të drejtpërdrejta ajrore me disa vende të Lindjes së Mesme dhe të Afrikës. Zakonisht emigrantët fluturojnë drejt vendeve kufitare me BE-në dhe pastaj kalojnë kufirin ilegalisht.

Polonia po përpiqet të ndalojë diçka të tillë dhe po ndërton një gardh kufitar 2.5 metra të lartë përgjatë kufirit me enklavën e Kaliningradit.

Klan News