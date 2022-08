“Lufta nuk do i ndryshojë vlerat që na bashkojnë”, Sanchez: Të forcojmë marrëveshjet bilaterale

11:32 01/08/2022

Fjalimin e tij në konferencën e përbashkët Spanjë-Shqipëri, kryeministri spanjoll e hapi me një vlerësim të lartë ndaj kryeministrit Rama, duke e quajtur si “një nga politikanët më të shkëlqyer që kam takuar”.

Më tej, Sanchez tha se lufta e Ukrainës ka ndryshuar botën dhe ka shkaktuar krizë, por nga ana tjetër ka treguar fortësinë e BE dhe vlerat që e bashkojnë. Ai theksoi rëndësinë e Ballkanit Perëndimor për t’u shndërruar në një pjesë integrale për Europën ndërsa shprehu përkrahjen e plotë për procesin e integrimit, pasi kjo do të mundësonte biseda jo vetëm për çështjet e rajonit, por edhe të përgjithshme.

“Me këtë takim në Shqipëri ne mbyllim një vizitë që po bëjmë përgjatë 5 ditëve në të gjithë rajonin në Ballkanin Perëndimor. Me zotin Rama si një mik i madh dhe një shok i PS dua të them që është një nga politikanët më të shkëlqyer që unë në vitet e mia si shef i qeverisë kam takuar. Jo vetëm nga mënyra si shprehet, por për të gjithë angazhimet e tij europiane dhe sigurisht edhe për formën me të cilën ai vepron e bën politikë që janë hapa shumë të rëndësishëm të Shqipërisë në planin ndërkombëtar. Unë jam shumë mirënjohës dhe e falënderoj këtë figurë politike, kryeministrin shqiptar. Nuk është një kompliment që dua të bëj, por këtë gjë e besoj vërtetë dhe i uroj shqiptarët që kanë këtë kryeministër. Dua të kujtoj gjithashtu që disa muaj më parë ishte hera e parë në histori e vizitës zyrtare e kryeministrit shqiptar në Spanjë dhe tani është hera e parë e kryeministrit spanjoll në Shqipëri.

Është e vërtetë që atëherë bota ishtë ndryshe, 24 Shkurti na ai ndryshoi hapat, pushtimi rus në Ukrainë na ndërpreu, që prek të gjithë integritetin territorial jo vetëm të Ukrainës, por gjithë rendin ndërkombëtar, na ka dhënë shumë probleme e shqetësime kjo luftë. Kjo luftë në Europë nuk do t’i ndryshojë kurrë vlerat që ne na bashkojnë dhe unë besoj që kjo luftë ka treguar vetëm fortësinë e BE, rrugë të cilën ne duhet ta ndjekim për t’i bërë ballë këtyre pasojave. Me këtë udhëtim në Shqipëri unë dua të nënvizoj gjithashtu se duhet të japim një shembull të qartë, të plotë për rëndësinë që ka Ballkani Perëndimor. Jo vetëm për t’u gjendur larg dhe nuk ndodhemi shumë afër Ballkanit, por objektivat na bashkojnë dhe unë e përkrah vullnetin europian të këtyre vendeve. Unë uroj që kjo rrugë pasionante që ka filluar Shqipëria drejt BE me në krye zotin kryeministër të jetë i suksesshëm.

Ne në Spanjë në vitet ‘80 të shekullit të kaluar, nuk mund të konceptohej Europa pa futjen e Portugalisë dhe të Spanjës dhe është një përvojë që ne e kemi kaluar në atë kohë. Tani kjo është e njëjta situatë. Nuk mund të kuptohet BE pa Ballkanin, prandaj unë dua, ia thashë edhe kryeministrit Rama, mendoj që është një ide pozitive që përveç proceseve të aderimit dhe për marrëveshjet që bëjmë me çdo vend është e mirë ideja për të krijuar këtë komunitet politik europian. Pse? Sepse kështu do të kemi mundësi të flasim për shumë tema pë të vendosur këtë marrëdhënie në një nivel më të lartë politk mes shefave të qeverive dhe në formate shumë më fleksibël. Nga qeveria e Spanjës shohim me shumë interes këtë dinamikë pozitive që mund të gjenerohet mes vendeve që bëjnë pjesë në BE dhe atyre që duan të hyjnë, pra me formate më të mundshme që ne të kemi mundësi të flasë jo vetëm për çështje specifike të rajonit, por edhe të përgjithshme”.

Më tej, Sanchez vlerësoi sanksionet e Shqipërisë ndaj Rusisë dhe shtoi se këto sanksione nuk kanë si qëllim të kufizojnë popullin rus, por të jenë një frenues për luftën në Ukrainë. Ai tha se vendi ka përparuar dhe ka një rrugë të gjatë për të bërë, sidomos me reformat e nevojshme që do të jenë kontribut në përmirësimin e tij. Kryeministri spanjoll u ndal edhe në perspektivën mesdhetare për integrimin dhe marrëveshjet bilaterale mes vendeve.

‘Do doja të nënvizoja edhe një aspekt që në shumë raste e lëmë mënjanë, por që është i rëndësishëm kur flasim për Spanjën dhe Shqipërinë. Është shumë e rëndësishme t’i japim një perspektivë mesdhetare procesit të integrimit europian. Në këtë drejtim të dy vendet mund të bëjm ëshumë. Gjithashtu, pjesëmarrja e kryeministrit Edi Rama në takimin e nivelit të lartë në Madrid tregoi që aleanca jonë doli nga ky takim shumë më e fortë, aprovuam një vijë strategjike dhe një perspektivë për futjen e vendeve të reja në NATO. Kjo pjesa e jugut që ne duhet të zhvillojmë me përkrahjen e Shqipërisë që nuk duhet ta lëmë më mbrapa, duhet ta nxisim që edhe kjo pjesë e jugut të bëhet sa më shpejt pjesë integrale e BE.

Gjithashtu, duhet t’i referohem edhe marrëdhënies bilaterale midis dy vendeve tona, mendoj se duhet ta forcojmë akoma më tepër dhe ka akoma mundësi më tepër për ndërmarrjet spanjolle që të vijnë në infrastrukturë, turizëm, sektorin energjetik siç tha edhe kryeministriRama ku ne duhet të përmirësojmë këtë marrëdhënie. Duhet të intensifikojmë edhe marrëdhëniet tona gjyqësore sepse bashkëpunimi jonë në këtë drejtim është shumë poziti , gjë që na ka ndihmuar të zhvillojmë operacione policore të përbashkëta dhe në vizitën e Ramës në Madrid para disa muajsh ne miratuam një marrëveshje ekstradimi që tani është në fuqi. Sot zhvilluam një instrument tjetër që do ta çojë më tej bashkëpunimin midis vendit tonë dhe Shqipërisë në luftën kundër krimit dhe bashkëpunimin policor midis vendeve. Kështu që i dashur kryeministër, i dashur Edi, shumë faleminderit për mikpritjen tuaj dhe të popullit shqiptar. Në Spanjë ju e dini që keni një mik, aleat dhe përkrahës sepse jeni një politikan i madh dhe e fiton me vlerat e tua këtë respekt që unë kam”./tvklan.al