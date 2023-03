Lufta për titull, sfida direkte Vllaznia-Partizani

19:10 10/03/2023

Tirana kërkon fitoren ndaj Laçit për të harruar derbin

Luhatjet e vazhdueshme të skuadrave në këtë sezon të Superligës i bëjnë trajnerët të pasigurt për të ardhmen, rrjedhimisht nuk mund të bëjnë llogari se çdo të ndodhë në javën e ardhshme pasi çdo ndeshje duket surprizë.

Në “Loro Boriçi” do të shkojë Partizani që vjen nga fitorja e derbit, por me shkodranët nuk u ka ecur këtë seson. Colella duhet të ulë me këmbë në tokë skuadrën e tij.

Tirana do të përballet me Laçin. Ndryshe nga Colella, trajneri i bardhebluve Orges Shehi ka detyrë të bëjë lojtarët e tij të harrojnë humbjen e derbit. Ndeshjet e fundit të javës së 25 do të luhen pasditen e së shtunës.

Tv Klan