Luftë e fortë për titullin në Superiore

18:40 15/02/2023

Shkëmbi: Gara do të jetë mes Tiranës, Vllaznisë dhe Partizanit

Humbja e Tiranës në javën e 21 dhe fitoret e Vllaznisë e Partizani e bënë më interesant luftën për titullin kampion.

Bardheblutë i ndajnë vetëm 3 pikë me dy skuadrat e tjera ndjekëse. Sipas Bledi Shkëmbit mes këtyre ekipeve do të jetë lufta për trofeun.

“Do të jetë një luftë treshe për titullin, duke futur Vllazninë, Tiranën edhe Partizanin dhe mendoj se fitorja në Ballsh i ka bërë mirë”.

Një garë e fortë do të jetë edhe për objektivat e tjerë sezonalë.

“Nga kampionatet që ka më pak diferencë. Tiranën dhe Vllazninë i shikoj më me cilësi në repartin e sulmit. Do të jetë një luftë për skudart që do të shkojnë Europë dhe ato që luftojnë për rënien nga kategoria”.

Pas largimit të Xhixhës dhe Skukës, Bledi Shkëmbi jep emrin e kandidatit kryesor për Këpucën e Artë.

“Mendoj se më shumë mundësi ka Hasani i Tiranës”.

Superiores i kanë mbetur edhe 15 javë deri në fund.

Tv Klan