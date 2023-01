“Luftë” për zgjedhjet e parakohshme në RMV

18:00 05/01/2023

Osmani apel partive për ndryshimet kushtetuese

Viti 2023 për partitë politike në vend nisi me debate se a do të ketë apo jo zgjedhje të parakohshme parlamentare. E për të njëjtën nuk ka munguar as edhe një ditë që të mos ketë komunikata për media nga partitë politike, shumica e tyre thuajse të ngjashme, partitë opozitare insistojnë në zgjedhje të parakohshme kurse pushteti vlerëson se nuk është koha. Tani më nga VMRO-thonë se zgjedhje të parakohshme duan edhe deputetët e LSDMS.

“Kovaçevski dhe Zeçeviç duan çdo muaj më tepër pushtet, e dinë se populli nuk do t’i zgjedhë më, ato mund të jenë aty pa zgjedhje si tani. Kovaçevski ikë nga zgjedhjet që të munden firmat e kumbarit të tij dhe familjes së tij të ngushtë të zgjerohen nëpër shtet”.

Nga partia në pushtet LSDM thonë se Mickovski nuk ka ofertë tjetër prandaj insiston në zgjedhje të parakohshme.

“Mickoski nuk ka qëndrim për asnjë çështje të rëndësishme shtetërore apo strategjike, nuk ka ofertë politike për qytetarët. Ai thjesht ulet mënjanë, i trembur për vendin e tij në Pallatin e Bardhë dhe vajton për zgjedhje, tërësisht në duart e të majtës dhe nën hijen e Nikolla Gruevskit.”

Edhe partitë shqiptare dolën me qëndrim për zgjedhjet e parakohshme nga BDI thonë se duhet përqendrohemi në ndryshimet kushtetuese ku sipas shefit të diplomacisë Bujar Osmani nga BDI nëse nuk arrijmë deri në Nëntor të mbyllim ndryshimet kushtetuese, do të ndërpriten bisedimet me BE-në.

Klan Macedonia