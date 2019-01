Luftëanija amerikane mbërrin në portin e Rumanisë

Një luftanije e Shteteve të Bashkuara arriti në një port rumun në Detin e Zi. USS Fort McHenry është anija e parë amerikane që hyn në këta ujëra që nga një përplasje midis forcave të Rusisë dhe Ukrainës, pranë Gadishullit të Krimesë, në muajin Nëntor.

Zyrtarët rumunë dhe amerikanë thanë se anija arriti në portin Constanca dhe se do të qëndrojë atje deri më 10 Janar. Ajo do të zhvillojë manovra të përbashkëta ushtarake me një luftanije rumune në ujërat territoriale dhe ndërkombëtare.

Një zëdhënës i marinës amerikane tha për agjencinë e lajmeve TASS se luftanija në Detin e Zi është në përputhje me konventat ndërkombëtare që parashikojnë qasjen në det./REL