“Lufton qelizat kancerogjene dhe plakjen”, Urim Vata tregon përfitimet që mund të kemi nga uji me hidrogjen

13:17 29/01/2023

Kompania e filtrimit të ujit “Water Boutique” ka sjellë risi në Shqipëri me anë të sistemeve të filtrimit duke bashkëpunuar me dy kompanitë gjermane “BWT” dhe “Blue Filter”. Ajo është krijim i dy vëllezërve Vata të cilët e kanë nisur këtë investim nga një histori e tyre familjare.

Në “Histori Shqiptare”në Tv Klan, CEO i kompanisë, Urim Vata ka treguar edhe një nga risit ë e fundit të kësaj kompanie, fishekët e hidrogjenit. Ai ka folur për përfitimet e shumta të këtyre fishekëve, të cilët pasurojnë ujin me hidrogjen duke e quajtur këtë si mrekullia më e fundit e botës. Sipas tij, uji i hidrogjenizuar lufton qelizat kancerogjene dhe ngadalëson plakjen.

Urim Vata: Hidrogjeni është mrekullia më e madhe dhe më e fundit e botës, pra prodhimi i sistemit dhe i fishekut të hidrogjenit. Hidrogjeni arrin të sulmojë radikalet e lira në mënyrë selektive, sulmon qelizat kancerogjene tek e tek, rrit PH në ujë, është shumë i nevojshëm për shumë njerëz që mund të kenë probleme shëndetësore si diabeti. Përdoret nga të gjitha llojet e shtresave që te fëmijët e vegjël, gratë shtatzënë, të rriturit, të moshuarit dhe çfarë është më e rëndësishëm për njerëzit, te plakja. Uji me hidrogjen ndalon edhe plakjen. Familjarët nuk kanë nevojë të blenë një sistem të ri nga e para, por i shtohet ky sistem, pra ky fishek i cili është me hidrogjen dhe uji kalon nga H2O në H3O, që do të thotë se krijon një energji të jashtëzakonshme, arrin të rrisë cilësinë dhe shpejtësinë e mendimit dhe qartësinë e mendimit në mënyrë perfekte./tvklan.al