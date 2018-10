Superliga luajti dy ndeshje të javës së nëntë. Kukësi fitoi me përmbysje 2 – 1 me Kastriotin. Një rikthim te fitorja pas dy disfatave me rivalët direktë.

Teuta i shkaktoi humbjen e parë në këtë kampionat Laçit. Durrsakët fituan me rezultatin 3 – 0 me kurbinasit.

Tv Klan