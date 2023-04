Luhen ndeshjet e Superligës/ Kastrioti fiton ndaj Laçit

Shpërndaje







21:27 02/04/2023

Kastrioti fitoi 2-1 ndaj Laçit dhe vazhdon të mbetet në vendin e fundit të renditjes. Pjesa e parë u mbyll me barazim pa gola, ndërsa në fillimin e së dytës ishte Mihana që kaloi në avantazh krutanët.

Laçi nuk u dorëzua dhe barazoi në minutën e 71’ me Guindo. Ndeshja u luftua me të dy skuadrat që nuk u pajtuan me barazimin. Por në minutën e 6’ shtesë Ajazi vendosi fitoren 2-1 të Kastriotit.

Humbja e mban Laçin në vendin e 8 të renditjes.

Tv Klan