Luhet Kupa e Shqipërisë

20:09 28/09/2022

Partizani ndalet në barazim nga Oriku

Partizani barazoi pa gola në sfidën e parë të Kupës së Shqipërisë me Orikun. Të kuqtë që udhëheqin në Superiore nuk arritën të shënonin ndaj skuadrës së Kategorisë së Parë në sfidën e luajtur të mërkurën në kryeqytet.

Tirana mundi 3 – 0 Koplikun në transfertë dhe me të njëjtin rezultat fitoi Egnatia me Shkumbinin. Ndeshjet e kthimit të turit të parë do të luhen më 12 Tetor.

