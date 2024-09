Pavarësisht largimit, trajneri i PSG-së, Luis Enrique nuk i kursen fjalët e mirë për Kylian Mbappe.

Sulmuesi francez, u largua nga parisienët në verë, për të kaluar te Real Madrid në Spanjë.

Duke folur për këtë, Enrique, tha se Mbappe ishte një njeri i jashtëzakonshëm, diçka e rrallë për një futbollist të atij niveli. Megjithatë, ai thotë se ndjen keqardhje që sulmuesi shkoi te Real Madrid.

“Në rastin e Mbappe, unë takova dhe njoha një lojtar të madh. Ishte një njeri i jashtëzakonshëm, diçka e rrallë për lojtarët e këtij niveli. Nga ana njerëzore ishte i dashur. Mbappe është një lojtar i madh. Sa keq që shkoi te Real Madrid, veçanërisht për ne. Është pjesë e futbollit dhe unë nuk kam për çfarë ta kritikoj. Shpresoj që atij t’i shkojë çdo gjë shumë mirë. Nuk kam për çfarë ta qortoj. Ai ka qenë gjithmonë i sjellshëm dhe i respektueshëm.”, deklaroi Enrique.

Mbappe kaloi te Real Madrid me parametra zero në verë, pasi i përfundoi kontrata me PSG-në, skuadër ku në sezonet e fundit kishte probleme të shumta. /tvklan.al