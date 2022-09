Luis Suarez ‘divorcohet’ me Nacional

23:54 20/09/2022

35-vjeçari gati për të zgjedhur skuadrën e tij të re, Europa Destinacion



Aventura e Luis Suarez në kampionatin uruguaian ka përfunduar më shpejt nga sa ishte parashikuar. 35-vjeçari i transferuar këtë vit te Nacional Montevideo do ta mbyllë eksperiencën e dytë tek kjo skuadër së bashku me përfundimin e kampionatit. Sipas asaj që e ka konfirmuar edhe presidenti i këtij klubi, Suarez do të jetë i lirë për të zgjedhur skuadër të re në muajin nëntor.



“Suarez bëri një përpjekje të madhe për të ardhur te Nacionali dhe sa herë që më pyesin, e them për të mos krijuar pritshmëri për të ardhmen. Ai do të largohet dhe e ka thënë më shumë se një herë, kështu kishim rënë dakord që në fillim”, është shprehur presidenti i Nacional, Hose Fuentes.

Sulmuesi e ka shfrytëzuar këtë eksperiencë të jetë gati edhe për Botërorin e Katarit 2022 që do të mbahet pikërisht në mes të muajve nëntor dhe dhjetor. Ish-lojtari i Atletikos së Madridit ka luajtur në 10 ndeshje me Nacional, ku ka arritur të shënojë 4 gola dhe dhënë 3 asistime. E ardhmja e tij pritet të jetë sërish në Europë, me skuadrat e interesuara që e shikojnë Suarez si idealin për të zgjidhur problemet në repartin e avancuar. Klan News