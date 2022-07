Luis Suarez drejt kampionatit MLS

23:42 26/07/2022

Uruguajani ofertë nga 6 klube, Los Angeles e favorizuar për 35-vjeçarin

Major League Soçer është kthyer në kampionatin më të dëshiruar për futbollistët që po kalojnë vitet e fundit në Europë. I radhës që pritet të transferohet në kampionatin amerikan të futbollit është Luis Suarez.

Uruguajani ka përfunduar marrëveshjen me Atletikon e Madridit dhe MLS konsiderohet si hapi i radhët në karrierën e tij plot gola dhe trofe. Ish-sulmuesi i Liverpool dhe Barcelonës ka marrë deri më tani pesë ose gjashtë oferta nga klubet e MLS dhe momentalisht po shikon cila ofertë bind kushtet e tij.

Emri i 35-vjeçarit është lidhur ngusht me skuadrën e Los Anxheles, ekip që në merkaton e kësaj vere arriti të finalizonte marrëveshjen me Xhorxho Kielinin dhe Garet Bejl. Skuadrat e MLS kanë një merkato shumë komplekse, pasi kanë një numër shumë të kufizuar lojtarësh ekstra-komunitar dhe i duhet një leje e posaçme për t’u aktivizuar.

Me kalimin te Los Anxheles, Suarez do të formonte një tredhëmbësh të jashtëzakonshëm tek kjo skuadër, pasi reparti i avancuar do të përbëhej nga Bejl dhe Karlos Vela. Ditët e ardhshme do të jenë vendimtare për të ardhmen e Suarez.

Klan News