Luis Suarez zbulon të ardhmen

00:14 28/07/2022

Uruguajani do rikthehet në vendlindje për të luajtur me Nacional

Nacional është etapa e radhës në karrierën e Luis Suarez. Sulmuesi 35-vjeçar ka arritur një marrëveshje me klubin uruguajan, duke u kthyer kështu te skuadra ku hodhi hapat e parë si lojtar profesionist. Këtë e konfirmoi ish-lojtari i Liverpul e Barcelonës përmes një video në rrjetet sociale.

“Nuk do të humbas kohë për të luajtur sërish me Nacional. Ne kemi një paramarrëveshje me klubin. Në orët e ardhshme do të finalizohen detajet dhe shpresojmë që të arrihet marrëveshja që të gjithë dëshirojmë dhe që të gjithë të shijojmë këtë fazë të re dhe të shihemi në ditët në vijim”.

Suarez është golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave për kombëtaren e Uruguajit me 68 gola në 132 ndeshje që nga viti 2007. Në karrierën e tij plot suksese, ai është aktivizuar me skuadra si Groningen, Ajaks, Liverpool, Barcelona dhe së fundmi me Atletikon e Madridit, nga ku do të largohet si futbollist i lirë. Në 695 ndeshje në të gjithë garat, Suarez ka shënuar plot 436 gola, nga ku ka realizuar gol të paktën çdo 129 minuta.

