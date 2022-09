Luiza Gega, e shtata në “Diamond League”

23:13 02/09/2022

Para saj, vetëm nga sportistët afrikan

Luiza Gega u rendit shtata me 15 pjesëmarrëseve në etapën e “Diamond League” në Bruksel. Atletja shqiptare e kaloi finishin me kohën 9 minuta, 14 sekonda e 41 të qintat në specialitetin e saj, garën e 3000 metrave me pengesa.

Një paraqitje e mirë e kampiones së Europës në fuqi. Ajo u kalua në garën e zhvilluar mbrëmjen e së premtes vetëm nga atlete keniane dhe etiopiane.

“Diamond League” është një garë ku marrin pjesë sportistë të nivelit të lartë.

