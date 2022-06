Luiza Gega fiton garën në Mançester

Shpërndaje







17:19 04/06/2022

Atletja shqiptare e nis mbarë sezonin veror

Luiza Gega e nisi me fitore sezonin veror të garave të atletikës. Atletja shqiptare triumfoi në 3000 metra me pengesa të premten në Mançester, pjesë e Turit Botëror Kontinental. Gega dominoi garën duke e kaluar finishin me kohën 9 minuta, 20 sekonda e 79 të qindtat, duke vendosur rekordin e ri të stadiumit që më parë ishte 9 minuta e 30 sekonda dhe duke iu afruar rekordit të saj.

“Mund të vrapoja edhe pak më shpejt që të arrija një kohë nën 9 minuta e 20 sekonda, por gjithsesi jam e lumtur për rezultatin. Humba pak kohë në gropën e ujit, pasi unë zakonisht shtyj me këmbën e djathtë, por kësaj here e bëra me të majtën dhe ngeca, por nuk ka problem, ndoshta e arrij në garën tjetër”, tha Luiza Gega pas garës.

Ky rezultat siguron pjesëmarrjen në shumë gara ndërkombëtare, ndërsa Qershori është një muaj i ngarkuar për Luiza Gegën që do të marrë pjesë edhe në Lojërat Mesdhetare.

Tv Klan