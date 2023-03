Luiza Gega me rekord të ri kombëtar

23:00 19/03/2023

Regjistroi kohën 15 minuta e 16 sekonda në gjysmëmaratonën 5 kilometra në Lile në Francë

Luiza Gega ka shënuar një tjetër rezultat të madh, duke vijuar serinë e paraqitjeve të shkëlqyera. Kampionia kuqezi ka vendosur sot një rekord të ri kombëtar në garën 5 km rrugë. Gega fiksoi kohën 15:16 në eventin prestigjioz “Semi Marathon” që u mbajt në Lilë të Francës.

Një përmirësim i jashtëzakonshëm me 23 sekonda i rekordit të mëparshëm (15:39). Për vetëm 2 sekonda, Luiza do të kishte mundur që të thyente gjithashtu edhe rekordin ballkanik të kësaj kategorie. Me kohën 15:16 Gega u klasifikua në vend të shtatë në Lilë, por vlen për tu theksuar se ky rezultat ishte më i miri i arritur nga sportistet evropiane në një aktivitet që pa të konkurronin atletet më të mira të botës.

Vendi i parë në Lilë i takoi kenianes Caroline Nayaga me rezultatin 14:35, ndërsa podiumi i plotësua nga etiopiania Mekedis Abebe dhe keniania tjetër Doris Lengole Cherop. Kështu Luiza e nis sezonin në mënyrë shumë të mirë, duke stampuar rekordin e radhës, por mbi të gjitha duke vazhduar trendin disavjeçar të rezultateve në rritje.

