Luiza Gega vendos sërish rekord kombëtar

18:07 12/09/2023

Atletja shqiptare e mbyll e katërta garën e 2000 metrave me pengesa në Zagreb

Luiza Gega vijon shkëlqimin në garat e atletikës. Sportistja shqiptare ka vendosur një tjetër rekord të ri kombëtar, këtë herë në garën e 2000 metrave me pengesa.

Me kohën 5 minuta, 56 sekonda dhe 79 të qindtat, Gega e ka mbyllur e katërta garën në turneun Botëror të Atletikës, mbajtur në Zagreb të Kroacisë, për kategorinë “Gold”.

Pak javë më parë, Luiza Gega përmirësoi një tjetër rekord të sajin, duke bërë që me kohën 9:09.64 të thyente edhe rekordin kombëtar në garën e 3000 metrave me pengesa, në turneun “Diamond League” që u zhvillua në Zurich të Zvicrës. Kështu, Gega mbyll sezonin me dy rekorde të reja kombëtare, në garën e 2000 dhe 3000 metrave me pengesa.

