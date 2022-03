Lukaku dëshiron Interin

13:23 12/03/2022

Situatë kaotike te Chelsea, Romelu Lukaku bën gati valixhen, sulmuesi kontakton Interin

Ndër largimet e para nga Chelsea në merkaton e verës pritet të jetë sulmuesi Lukaku. Belgu besohet se do bashkohet me Interin, skuadër ku aktivizohej para transferimit në Londër.

Romelu Lukaku dëshiron të rikthehet te Interi, aq më tepër pas kaosit të presidentit Roman Abramoviç. Belgu ka prishur marrëdhënien me trajnerin Tuhel rreth dy muaj më parë dhe tashmë gjasat për tu bashkuar me zikaltërit sa vijnë e rriten. Sipas mediave britanike, sulmuesi ka zhvilluar një bisedë telefonike me drejtuesit e Interit për të gjetur një zgjidhje. Sigurisht në këto momente zgjidhja nuk është aspak e lehtë, pasi aktualisht Chelsea nuk mund të shesë lojtarët e saj.

Një marrëveshje që në këtë pikë mund të bëhet vetëm në formulën e huazimit. Ndërkohë, Lukaku ka bërë të ditur se është gati të ulë shumë pagën për t’u rikthyer atje ku ka shkruar histori: nga 12.5 milionë euro për sezonin aktual në të paktën 7.5, një pagë në përputhje me parametrat e Interit. Për momentin ka vullnetin e lojtarit për t’u rikthyer dhe Marotta, i cili pret të kuptojë situatën në Londër.

