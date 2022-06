Lukaku pritet me këngë në Milano

23:52 28/06/2022

Sulmuesi belg pritet të kryejë vizitat mjekësore brenda 24 orëve, ndërsa do të huazohet për një sezon

Romelu Lukaku mbërriti në Milano, ndërsa kërkon që të lërë pas sezonin e dobët të kaluar te Chelsea dhe të finalizojë huazimin te Interi.

Në pasditen e së martës, sulmuesi belg u prit nga dhjetëra tifozë në aeroport, të cilët në kor brohorisnin emrin e tij dhe këndonin. 29-vjeçari tepër i buzëqeshur i përshëndeti fansat dhe i takoi ata, e më pas u largua.

Lukaku pritet që në 24 orët e ardhshme të kryejë vizitat mjekësore e më pas të firmosë kontratën e re me zikaltrit. Ai do të huazohet për një sezon dhe klubi italian do të paguajë 8 milionë euro te Chelsea.

Kur belgu u largua nga “San Siro” për në “Stamford Bridge” në verën e shkuar, pritshmëritë ishin të mëdha.Nisja e tij te “blutë” ishte e mirë, por në vazhdim zhgënjeu. Klubi nga Londra perëndimore pagoi 120 milionë Eëuro për kartonin e tij.

