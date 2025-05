Gjithçka nisi në një orë mësimi, kur nxënësit e klasës së tretë në shkollën “Besëlidhja” në Lezhë mësuan se si mbillet një lule dhe se si duhet të kujdesen për të. Sot, këtë dije ata e kanë kthyer në një nismë.

“Lule për libra” titullohet nisma e tyre, ku bashkë me ndihmën e prindërve dhe të mësuesve, ata mbjellin lule, kujdesen për to dhe më pas i shesin në panair. Me lekët e grumbulluara ata blejnë libra për të pasuruar bibliotekën e shkollës, por dhe për të shtuar njëkohësisht dijet e tyre.

Këtë të hënë nxënësit po zhvillojnë panairin, ku mësuese Lulëzime Celami Çipollari në një lidhje të drejtpërdrejtë për emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan tregon idenë e kësaj nisme dhe atmosferën e panairit.

Lulëzime Celami Çipollari: Në mënyrë të mirëfilltë ky projekt kështu ka nisur. Në orë të mësimit kur mësojmë për mënyrën se si duhet të mbillet një bimë, ka nisur procesi dhe në vazhdimësi. Duke parë projektin lindi ideja që pse jo ne të krijojmë një treg me to. Bashkë me fëmijët dhe prindërit menduam që të ardhurat të shkojnë për të blerë libra. Kështu që ka vite që ka filluar kjo procedurë dhe deri tani janë blerë tituj librash pafund. Në fillim janë dorëzuar të gjithë tek biblioteka e shkollës, kurse tani kemi krijuar një bibliotekë në klasë shumë të madh, që nxënësit i menaxhojnë vetë. Ky projekt nuk mbaron këtu, as me blerjen e librave, fëmijët lënë gjurmë në ato libra, shkruajnë emrat e tyre, shkruajnë se nga u siguruan këto të ardhura, sa siguruan, sepse çdo gjë e menaxhojnë ata bashkë me prindërit. Është një gjë shumë e bukur.

Katerina Trungu: Merren këto vazo dhe ju i rrisni dhe kujdeseni bashkë më fëmijët për lulet? Kujdeseni gjatë gjithë vitit në klasë, është kështu?

Lulëzime Celami Çipollari: Këtë vit ka pasur një risi tjetër, sepse në vitin e shkuar mbollën lule me degëza bashkë me prindërit në ditët e pushimit dhe të gjitha ato që u mbollën vjet i morën prindërit në shtëpitë e tyre dhe u kujdesën ata për mirërritjen, duke realizuar kështu një treg me lule shumë të zhvilluara. Ndërsa ne këtë vit në Janar, duke parë tregun që kërkojnë më shumë trëndafila, duke përzgjedhur lulet dhe duke gjetur dhe kohën e duhur, ditën e parë të shkollës për këtë vit në Janar, ne e nisëm duke mbjellë lule me fara.

Katerina Trungu: Ata janë në klasë të tretë këtë vit apo jo?

Lulëzime Celami Çipollari: Po janë në klasë të tretë.

Katerina Trungu: Sot jeni në panair, deri në çfarë ore do t jeni? Si është organizmi? Sa lule kanë mbetur?

Lulëzime Celami Çipollari: Deri në këtë fazë janë shitur lule dhe duke kaluar nëpër tavolinat e nxënësve, sepse janë të ndarë nëpër grupe, janë shumë të kënaqur që janë shitur lulet./tvklan.al