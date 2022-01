Lulzim Basha: Dinozaurëve të tranzicionit politik po u vjen fundi

Shpërndaje







16:13 09/01/2022

Kryetari i Partisë Demokratike thotë se tranzicioni 30-vjeçar i demokracisë shqiptare duhet të marrë fund. Dhe sipas tij, sinjali që kjo gjë po ndodh, janë rrënojat që kanë mbetur selinë e PD-së një ditë pas protestës.

Në një deklaratë për media nga godina e Partisë Demokratike, Lulzim Basha foli për kastën e vjetër të politikës, të cilët i quajti “dinozaurët e tranzicionit politik”, dhe u shpreh se atyre po vjen fundi.

“Ky mentalitet prej 30 vitesh na ka bërë dëme shumë të mëdha. Gjithçka të mirë që kemi nga rënia e diktaturës e kemi për shkak të qytetarëve të lirë shqiptarë. Gjithçka të zezë e kemi prej politikës së dinozaurëve të tranzicionit, të cilëve u vjen fundi një e nga një.

Ndaj teksa ata përpiqen të marrin sa më shumë kohë dhe vëmendje televizive në rrjete sociale e kudo me protagonizmin e tyre të shëmtuar, të krenohen me dhunën dhe produktet e dhunës, të gënjejnë e të mashtrojnë e të krijojnë një botë imagjinare që s’ka lidhje me botën e halleve dhe problemeve të përditshme shqiptare, detyra ime e parë dhe detyra e parë e çdo demokrati është të bëjnë pikërisht të kundërtën.

Të ndërtojmë gjithçka duke u bazuar tek hallet dhe problemet e shqiptarëve, të formulojmë dhe të zbatojmë zgjidhjet për t’i dhënë fund tranzicionit të stërzgjatur shqiptar pavarësisht se ky objektiv është në konflikt të plotë me një grusht të vogël njerëzish, që janë dinozaurët e tranzicionit, dinozaurët politikë të tranzicionit, trekëndëshi i Bermudës, dhe një grusht oligarkësh financiarë dhe grupet e krimit të organizuar.

Kështu që kjo që shikoni këtu nuk është thjesht një betejë midis një grupi huliganësh që Sali Berisha i solli për të pushtuar shtëpinë e demokratëve, ndërkohë që ata pak demokratë që erdhën e kuptuan fare që po përdoreshin si fasadë, kjo që shikoni këtu është fillimi apo eskalimi, përshkallëzimi i një betejë midis të shkuarës dhe të ardhmes. Sepse e vetmja gjë që i duhet shqiptarëve për të jetuar mirë, normalisht në vendin e tyre, është normaliteti, qeverisja normale që mund të burojë vetëm nga politika normale dhe njerëzit normalë”, u shpreh Lulzim Basha. /tvklan.al