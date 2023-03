Lulzim Basha reagon ndaj incidentit në Peshkopi, policia nuk merr pjesë – (25 Qershor 2005)

14:50 19/03/2023

Lulzim Basha: “Vala e dhunës ku vuajtja në Peshkopi, ku njerëz të armatosur bllokuan për disa orë në rrugë kandidatin e PD Neshat Fanën dhe sulmuan me armë kryetarin e komunës së Fushë-Çidhënit. Kandidati i PD Neshat Fanë, u bllokua në rrugë pas mbarimit të një takimi nga një furgon brenda të cilit ishin njerëz të burgosur. Furgoni ishte i mbushur me njerëz të stafit të kandidatit Sadri Abazi, shumica e tyre janë persona në kërkim. Ata bllokuan për disa orë kandidatin e Partisë Demokratike, duke e kërcënuar atë me armë dhe duke provokuar në fund përleshje me stafin e tij dhe njerëzve që i kishin bllokuar rrugën. Pas këtij incidenti të rënd policia nuk reagoj megjithëse u njoftuan zyrtarisht. Në orën 1 e 30 minuta në fshatin Klliç të komunës së Fushë-Çidhënit, 5 foristrada me njerëz të armatosur hapën zjarr mbi lokalin e vëllait të kryetarit të komunës i cili është i Partisë Demokratike. Brenda në lokal gjendej dhe vet kryetari i komunës i cili shmangu tragjedinë duke i detyruar njerëzit e armatosur të largohen pas mobilizimit të gjithë banorëve të fshatit. Në këto kushte situata rrezikon të dal jashtë kontrollit dhe banorët e shumë zonave që ndihen të kërcënuar nga këta bandit s’do të detyrohen të vetëmbrohen. Partia demokratike iu bënë thirrje forcave të policisë së shtetit të mos bëhen palë me njerëz të infliminuar dhe kandidat që duan të përdorin policinë për qëllime elektorale. Policia duhet të ruaj statusin e saj të depolitizuar dhe ti shërbej sigurisë dhe mbar vajtjejes së zgjedhjeve”./tvklan.al