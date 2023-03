Lumë parash në baste sportive

08:56 23/03/2023

1.4 triliardë euro ka qenë faturimi i basteve sportive në nivel botëror në vitin 2022, nga të cilat 730 miliardë vetëm në futboll. Këto janë statistikat e kryera nga SportRadar për vitin që lamë pas.

Nga kompeticionet futbollistike në vend të parë për faturim renditet Champions League me 225 mln euro, që ndiqet nga Premier League angleze me 202 mln, më pas premier League Inidane me 135 mln, Liga Spanjolle me 95, Europa League me 91 dhe Bundesliga Gjermane me 85 mln. Sipas agjencisë italiane të lajmeve Ansa, që citon raportin, për çdo ndeshje të Serie A italiane janë hedhur ne bast 89 mln euro.

Ndërkohë që janë identifikuar si me parregullsi 1212 ndeshje gjatë 2022, në 12 disiplina sportive në 92 vende të ndryshme. Ndërsa janë 805 mijë eventet sportive të monitoruara nga SportRadar Integrity Services.

