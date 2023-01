“Ma la vëllain të vdekur në rrugë si pulë dhe u largua”, familja kërkon drejtësi

Shpërndaje







23:40 23/01/2023

Një 53-vjeçar u përplas për vdekje nga një makinë mbrëmjen e 22 Dhjetorit 2022 në aksin rrugor Peqin – Elbasan pranë fshatit Papër. Viktima u konstatua i pajetë në anë të rrugës.

Në njoftimin për mediat, Policia e Elbasanit informonte se viktima ishte aksidentuar nga një automjet që ishte larguar nga vendngjarja. Në momentet e para, uniformat blu e kishin të pamundur të identifikonin viktimën e për këtë arsye kërkuan ndihmën e qytetarëve.

“Në momentin që është gjetur në rrugë, viktima e aksidentit ka patur të veshur një xhup të zi, atlete të bardha dhe një kapelë të zezë. Gjithashtu në dorë ka patur të vendosur një byrzylyk me material lëkure dhe me pjesë metalike me mbishkimin LV”, thuhet në njoftimin e Policisë së Elbasanit.

Më pas u arrit të identifikohej se viktima ishte Dalip Xhakoj 53 vjeç. Nëntë ditë pas aksidentit u bë i mundur dhe arrestimi i drejtuesit të mjetit që përplasi për vdekje 53-vjeçarin, i cili ishte larguar nga vendngjarja. Përmes një njoftimi zyrtar, Policia e Elbasanit njoftoi se kishte zbardhur aksidentin rrugor me pasojë vdekje. Pas hetimeve, u ndalua Nigert Kikija 33 vjeç për akuzat e shkelje e rregullave të qarkullimit rrugor dhe largim nga vendi i aksidentit.

“Nga veprimet hetimore, rezultoi se ky shtetas, më datë 22.12.2022, në aksin rrugor Elbasan-Peqin, në fshatin Papër, duke drejtuar automjetin tip “BMW X3”, ka aksidentuar me pasojë vdekjen, shtetasin Dalip Xhakoj 53 vjeç, banues në fshatin Vidhas, Elbasan, i cili ka qenë duke lëvizur me këmbë. Pas aksidentit, drejtuesi i automjetit është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes”, bëri të ditur Policia e Elbasanit.

33-vjeçari u arrestua sapo u kthye nga Italia, ku ishte larguar pas aksidentit. /tvklan.al