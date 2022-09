Macron bindi Mbappe të qëndroje

14:50 06/09/2022

Sulmuesi: Nuk e kisha imagjinuar të flisja me presidentin për të ardhmen





Presidenti i Francës, Emanuel Macron ka pasur një ndikim të madh te e ardhmja e Kylian Mbappe te Pari Së Zhërme. Kreu i “Elysse” ka qënë ai që ka bindur sulmuesin për të qëndruar sa më gjatë në kampionatin francez, duke ndryshuar situatën e 23-vjeçarit të destinuar për tu transferuar te Real Madrid në mënyrë drastike.



“Nuk e kisha imagjinuar kurrë që të flisja me Presidentin për të ardhmen time, për të ardhmen e karrierës sime. Ishte një situatë e çmendur, pak e çmendur. Macron më tha që unë duhej të qëndroja, pasi jam shumë i rëndësishëm për vendin. Ke kohë të largohesh dhe mund të qëndrosh edhe pak,” zbuloi Mbappe nga takimi me presidentin Macron.



Në intervistën për “The Times”, sulmuesi francez pranoi edhe objektivat e radhës.



“Ëndërroj të fitoj Kupën e Botës në Katar dhe Topin e Artë. Do të doja të fitoja gjithçka. Është normale të mendosh se kur Ronaldo dhe Messi të pensionohen, një brez i ri kampionësh do të fitojnë. Jam gati për të triumfuar,” përfundoi francezi.



Mbappe ishte shumë pranë largimit nga PSG, me kontratën që i skadoi në fundin e qershorit, por klubi francez arriti të bind 23-vjeçarin për të qëndruar në “Parkun e Princave”.

Klan News