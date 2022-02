Macron dhe Putin, bisedë tjetër telefonike

22:39 20/02/2022

Përpjekjet e fundit diplomatike për të shmangur pushtimin e Ukrainës

Presidenti francez Emmanuel Macron ka ngritur edhe njëherë receptorin e telefonit në zyrën e tij për të folur me homologun e tij rus Vladimir Putin në atë që shihet si një përpjekje diplomatike e minutës së fundit për të shmangur një pushtim rus të Ukrainës.

Biseda telefonike mes liderëve vjen pasi tensionet kanë arritur pikën e tyre më të lartë në disa vite në Ukrainën lindore.

Rusia po flet për qytetarë rusishtfolës të dhunuar në Ukrainë dhe genocide ndaj tyre nga Kievi zyrtar një pretekst për të pushtuar fqinjin e saj.

Telefonata Putin – Macron pason një takim pa rezultat mes dy liderëve në Moskë më 7 Shkurt .

Edhe zv/Presidentja amerikane Kamala Harris gjatë një konference për shtyp në Konferencën e Sigurisë në Mynih foli për mundësinë e një lufte reale në Evropë.

Harris ritheksoi se një zgjidhje diplomatike ishte ende zgjidhja e preferuar për çështjen e pushtimit të mundshëm të Ukrainës nga Rusia.

Ndërkohë, Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel, në fjalën e tij në konferencën e sigurisë në Mynih, tha se “në rast të një sulmi rus në Ukrainë, do të mbledhë menjëherë krerët e shteteve dhe qeverive të BE për sanksionet që do të vendosen ndaj Moskës”.

