Macron do të vijojë bisedimet me Putin

21:41 28/02/2022

Presidenti francez Emmanuel Macron bisedoi më herët gjatë kësaj të hëne me presidentin rus Vladimir Putin, duke këmbëngulur që të shpallë armëpushimin dhe të shmangë goditjen e civilëve.

Pas bisedën, Macron tha se Putin kishte dhënë sinjale se ishte i gatshëm që të ndalonte të gjitha sulmet ndaj civilë. Presidenti francez shtoi se kishte sugjeruar që liderët të qëndronin në kontakt gjatë ditëve në vijim./tvklan.al

I demanded compliance with international humanitarian law and the protection of civilian populations, such as aid delivery. In this respect, France submitted a resolution to the United Nations Security Council.