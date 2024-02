Madonna bie nga karrigia

21:03 20/02/2024

Incident gjatë turneut “Celebration”

Nuk ka koncert të Madonna-s që mos ketë incidente. Gjatë performancës së hitit të saj “Open your Heart” mbretëreshës së Pop-it iu përmbys karrigia që tërhiqej nga një prej kërcimtarëve.

Pasi e pa duke qeshur kërcimtarin që e rrëzoi, i cili vazhdoi me performancën, 65-vjeçarja u ngrit vetë më këmbë dhe nuk pranoi as ndihmën e njërit prej kameramanëve.

Pavarësisht moshës, ky incident tregoi se Madonna është në formë shumë të mirë fizike dhe jo më kot vazhdon aktive karrierën e saj prej 45 vitesh, ndër më të gjatat në fushën e muzikës. Incidenti ndodhi në koncertin e Seattle, pjesë e turit “Celebration” të nisur prej muajsh.

Tv Klan

NEW: 65-year-old Madonna falls out of her chair on stage during a performance at Climate Pledge Arena in Seattle.



Maybe having a man in high heels dragging you in a chair on stage wasn't a good idea?



Madonna was singing "Open Your Heart" during the mishap.



Someone is… pic.twitter.com/Tu3pX4PyAv