Madonna kërkon takim me Papën

23:30 06/05/2022

“Jam shkishëruar tre herë, është e padrejtë”

Është konsideruar gjithmonë si artiste diabolike, por Madonna mesa duket nuk e pranon këtë damkë. Ndoshta për t’i hequr vetes këtë famë të keqe, “mbretëresha” e muzikës Pop i kërkon takim kokë më kokë Papa Françeskut.

Përmes një postimi në Tëitter ku citon profilin e Atit të Shenjtë në të njëjtin rrjet social, 63-vjeçarja që mban rekord për kohëzgjatjen e karrierës artistike thekson se takimin e kërkon për të diskutuar disa çështje të rëndësishme, por pa hyrë në detaje.

Madonna e konsideron të padrejtë faktin që Vatikani e ka shkishëruar 3 herë. Jo vetëm me Kishën Katolike, rrymës së krishterë së cilës i takon familja e saj por edhe komuniteti ortodoks dhe ai hebre kanë dënuar performancat e Madonës, si në videoklipe edhe në koncerte të ndryshme, ku ajo është shfaqur historikisht me veshje erotike në ambiente me simbole fetare.

