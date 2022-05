Madridi në festë

12:37 29/05/2022

Me mijëra tifozë të Realit u mblodhën në sheshin “Cibeles” për të festuar, nuk munguan përplasjet me policinë

Me mijëra fansa të Real Madridit mbushën sheshin Cibeles në kryeqytetin spanjoll për të festuar fitimin e titullit kampion. Festa shpërtheu në qendër të Madridit pasi në Paris përfundoi finalja kundër Liverpulit me rezultatin 1-0.

Të shumta ishin koret, brohorimat dhe flamurët që valëviteshin nga tifozët për suksesin e madh. Por me festën drejt fundit, nuk munguan as episodet e dhunshme në Madrid. Agjentët e policisë u përplasën me qindra tifozë, të cilët nisën të krijonin rrëmujë.

Policët përdorën shkopinj gome, ndërkohë që nga ana e tifozëve u hodhën sende të forta. Disa fansa u arrestuan dhe u shoqëruan në qeli.

