Mahmood & Blanco fitojnë Sanremo, do të përfaqësojnë Italinë në Eurovizion

08:58 06/02/2022

Dueti italo-egjiptian Mahmood dhe Blanco fituan dje në mbrëmje festivalin italian të këngës me “Brividi”, ndërkohë që e dyta u rendit Elisa me ”O forse sei tu” dhe në vendin e tretë Gianni Morandi me ”Apri tutte le porte”.

Mahmood & Blanco do të përfaqësojnë kështu Italinë në Eurovizion, festival ky që do të zhvillohet gjithashtu në Itali, në Torino, pas fitores së Maneskin në garën e Suedisë.

Menjëherë pas marrjes së çmimit të parë, Blanco zbriti nga salla duke shkuar drejt të ëmës.

“Duhet të përshëndes mamin tim”, tha ai, ndërsa nuk i kurseu përqafimet dhe puthjet ndaj saj.

Ndërkohë që për 29-vjeçarin me origjinë nga Egjipti, Mahmood, kjo është fitorja e dytë pas “Soldit” në vitin 2019, duke u bërë personi i parë në histori që e fiton festivalin dy herë.

Mahmood dhe Blanco mbërritën në Festivalin e Sanremos si ndër më të preferuarit, por ndoshta askush nuk e priste një konsensus kaq unanim ndaj tyre. Riccardo Fabbriconi siç quhet në të vërtetë Blanco, është këngëtari më i ri që ka fituar këtë festival ndonjëherë pasi është vetëm 18 vjeç.

Blanco ka kënduar edhe “La song nostra”, “Notti in bianco” apo “You make me crazy”.

Ata vendosën rekord që në 24 orët e para në Spotify dhe duke u futur 10-en e parë.

