Majlinda Lleshi dhunoi gazetarin e “Stop”, Kryetarja e Noterëve reagon “vakët”

21:37 09/03/2022

Pak javë më parë, në 16 Shkurt emisionin “Stop” në Tv Klan transmetoi rastin e zonjës Arta Çika, e cila denoncoi në emisionin investigativ procedurën e hapjes së testamentit nga noterja Majlinda Lleshi në Borsh. Testamenti është bërë në vitin 2013. Majlinda Lleshi rezulton notere te firma e burrit të kunatës së zonjës Arta Cika “Hodaj SHPK”.

Qytetarja Arta Cika shkoi në zyrën e noteres për ballafaqim dhe noterja pranoi shkeljen, por i tha zonjës, se ia ka bërë kunata. Qytetarja Arta Cika u mor peng në zyrën e noteres Majlinda Lleshi, pasi kjo e fundit nuk e la të dalë. Pasi erdhi policia, noterja Lleshi në sy të forcave të rendit kërcënoi gazetarin e “Stop” dhe e goditi fizikisht duke gjakosur edhe kameramanin. Pas gati 3 javësh, “Stop” arriti të gjente kryetaren e Dhomës së Noterëve Mimoza Sadushi, reagimi i së cilës ishte gjysmak dhe i vakët.

Gazetari: Zonja Sadushi, mirëmëngjes! Si jeni? Kemi 3 herë që vijmë…

Mimoza Sadushi: Angazhime…

Gazetari: Donim një reagim në lidhje me atë që keni publikuar si Kryetare e Dhomës Kombëtare të Noterëve dhe në lidhje me noteren, Majlinda Lleshi, nuk kemi asnjë lloj reagimi deri më sot. U bë gati një javë dhe nuk kemi asnjë lloj reagimi.

Mimoza Sadushi: Po, patjetër sepse Dhoma do të mblidhet, do të diskutojë, do të dëgjojë noteren, do të shohë problemet që keni ngritur ju sepse ju tashmë keni bërë një kërkesë drejtuar dhe Dhomës, edhe Ministrisë së Drejtësisë, mesa kam dijeni.

Gazetari: Po kjo është procedurë, kurse ajo që ne kemi publikuar, sjellja në mënyrë flagrante që noterja Majlinda Lleshi ushtroi ndaj grupit të emisionit “Stop”…

Mimoza Sadushi: Unë mendoj se ndoshta nuk më takon që të prononcohem për momentin. Dhoma është një institucion që përfaqëson interesat e noterëve, mbron të drejtat e tyre…

Gazetari: Po sërish, ky është një veprim jo korrekt i një notereje.

Mimoza Sadushi: Patjetër që mund të jetë një veprim jo korrekt, por duhet të dimë edhe çfarë problematikash ka sepse noterët mendoj unë, duhet t’i shohim dhe si profesionistë që përpiqen që të realizojnë detyrat e tyre, duhet t’i shohim si njerëz që kanë dhe ata problemet e tyre, ngarkesat, shqetësimet, të cilat më tepër se ne si noterë, nuk i di askush.

Gazetari: Domethënë, ky është reagimi i momentit?

Mimoza Sadushi: Jo, nuk besoj se ky do të jetë reagimi. Patjetër që Dhoma do të ketë një reagim që do t’i drejtohet emisionit tuaj, për të cilin mund të themi se edhe ne noterët kemi respektin tonë, por që do ta bëjmë dhe ne reagimin në kohën e duhur.

Gazetari: Mirë, të falenderoj shumë!

Mimoza Sadushi: Mirë, faleminderit dhe juve!

Ndërkohë, prokurori Arben Demirneli që ishte dezhurn, nuk reagoi në kushtet e flagrancës.

Saimir Kodra: Arben Demirneli, ky prokuror që atë natë ishte dezhurn nuk reagoi në kushtet e flagrancës, nuk e pa të arsyeshme. Z. Demirneli që më thonë se paska qenë kandidat për Gjykatën Kushtetuese, e kupton?! Domethënë do ta merrnin Z. Demirneli si ekselent në ushtrimin e detyrës, ta bënin në Kushtetuese, atje gjyqtar.

Gentian Zenelaj: Kjo është arsyeja pse kemi 500 vjet kështu!

Saimir Kodra: Z. Demirneli që do të përballesh me të gjitha aktet ligjore, nënligjore, për nene, paragrafe, për gjithçka ka, për mosveprimin tënd, patjetër që po!/tvklan.al