Makina del nga rruga në Dibër, humb jetën 30-vjeçari

15:35 03/01/2022

10 aksidente me 1 viktimë dhe 14 të plagosur në 3 ditë

Një aksident me pasojë vdekjen ndodhi mesditën e së hënës në aksin Maqellarë-Peshkopi. Një automjet tip pasat humbi kontrollin dhe doli jashtë rrugës, duke përfunduar në një arë.

Për pasojë drejtuesi i mjetit, Edison Hamzaj 30 vjeç humbi jetën në vend ngjarje, ndërsa tre persona të tjerë që udhëtonin me të njëjtin automjet: Albert, Denis dhe Premtim Hamzaj, të moshave nga 21 deri në 27 vjeç u plagosën dhe po marrin ndihmë mjekësore në spitalin Rajonal të Dibrës, jashtë rrezikut për jetën

Lidhur me këtë aksident një grupi hetimor po heton për zbardhjen e shkaqeve, ndërsa dyshimet e para janë se shkak mund të jetë bërë shpejtësia e lartë.

Edison Hamzaj është viktima e parë nga aksidentet rrugore për vitin 2022, ndërsa në 3 ditët e para u regjistruan dhe 9 ngjarje të tjera rrugore me 11 të plagosur. Aksidenti i parë për këtë vit u shënua me 1 janar në Elbasan, ndërsa me 2 janar u regjistruan edhe 5 aksidente të tjera rrugore, ku si pasojë u lënduan 8 qytetarë. Në 3 janar, krahas aksidentit tragjik në Peshkopi, u shënuan edhe dy aksidente të tjera në Bulqizë.

