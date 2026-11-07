Policia ka zbardhur ngjarjen e ndodhur më 5 nëntor 2026, rreth orës 02:00, në lagjen “28 Nëntori” në Elbasan, ku një automjeti në pronësi të shtetases A.D. iu vendos lëndë plasëse.
Në kuadër të operacionit të koduar “Porosia”, u ndalua një 43-vjeçar nga Durrësi, me inicialet E.T., i dyshuar se kishte siguruar automjetin e përdorur për kryerjen e shpërthimit.
Ndërkohë, tre persona të tjerë janë shpallur në kërkim.
Nga hetimet, deklarimet e marra dhe këqyrja e kamerave të sigurisë, dyshohet se katër personat kanë bashkëpunuar për organizimin dhe vendosjen e lëndës plasëse në automjet.
Policia, në bashkëpunim me Prokurorinë, vijon punën për kapjen e tre personave të shpallur në kërkim dhe identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë përfshirë në ngjarje.
Materialet i janë referuar Prokurorisë për veprat penale “Shkatërrimi i pronës me eksploziv”, kryer në bashkëpunim, dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit”.
/tvklan.al