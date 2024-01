Foto ilustrim

Makina e policisë përplaset me furgonin e kompanisë së sigurisë në Tepelenë

23:03 19/01/2024

Dy automjete u përfshinë në një aksident mbrëmjen e kësaj të premteje në Tepelenë, në vendin e quajtur “Bypassi”.

Sipas një njoftimi për mediat, në aksident u përfshi një makinë “Ford” e policisë që drejtohej nga një efektiv me iniciale G. S dhe një furgon “Fiat”, i një shoqërie private të ruajtjes dhe sigurisë fizike me shofer një person me iniciale V. D.

Nga ngjarja nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale. Shërbimet e Policisë Rrugore kanë kryer veprimet administrative për këtë rast, thotë policia në njoftimin për mediat./tvklan.al