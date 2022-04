Makina McLaren e formuar me LEGO

Shpërndaje







22:47 08/04/2022

Mjeti me përmasa reale i skuderisë britanike u ndërtua përpara Çmimit të Madh të Australisë

Një makinë McLaren me përmasa si ajo që garon në Formula 1, e formuar me LEGO është realitet. Ajo u formua nga 288 315 formuese dhe ekipit prej 28 personash që u morën me ngritjen e saj iu deshën 1893 orë punë, ose një periudhë kohore prej dy muaj e gjysmë.

Baza ishte versioni LEGO i mjetit i dalë në shitje, i cili më pas u zhvillua për ta bërë punimin final me përmasat reale.Projekti u dizajnua nga Grupi LEGO dhe ekipi i inxhinierëve të McLaren F1.

Në këtë version me formuese, mjeti ka një motor me cilindrat V6 me pistona lëvizës, timonin që aktivizohet nga kabina dhe amortizatorë.

Makina LEGO ngjalli mjaft interes. Nuk mund të mungonin për ta parë atë edhe dy pilotët e Mc Larenit, Lando Norris dhe Daniel Ricciardo. Momente të këndshme për ta, përpara konkurimit në Çmimin e Madh të Australisë në këtë fundjavë.

Klan News