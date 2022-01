Makina përplas biçikletën, humb jetën 30-vjeçari

Shpërndaje







17:37 12/01/2022

Një 30-vjeçar ka humbur jetën në një aksident të ndodhur pasditen e së mërkurës rreth orës 16:30 në Kukës.

Një automjet tip Volksëagen i drejtuar nga 47-vjeçari me iniciale A.B. ka përplasur një 30-vjeçar që udhëtonte me biçikletë. Për pasojë, 30-vjeçari ka ndërruar jetë si pasojë e përplasjes. Viktima është me iniciale S.D., thotë policia.

Aksidenti ka ndodhur në vendin e quajtur “ura 6-metroshe” në Kukës. Policia ka shoqëruar drejtuesin e automjetit për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. /tvklan.al