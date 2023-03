Makina përplas këmbësoren në Vlorë, shoferi largohet nga vendngjarja dhe aksidentohet me një tjetër mjet

Shpërndaje







18:50 20/03/2023

Një këmbësore është përplasur nga një makinë në rrugën “Gjergj Kastrioti” në qytetin e Vlorës.

Sipas policisë, drejtuesi i mjetit Volkswagen, A.L. rreth 45 vjeç, përplasi këmbësoren I.S. rreth 66 vjeçe dhe u largua nga vendngjarja.

Në të njëjtin aks rrugor, pas disa metrash është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin B. C., 63 vjeç.

Këmbësorja dhe shoferi i makinës së dytë kanë mbetur të plagosur dhe janë dërguar në spital nën kujdesin e mjekëve.

Ndërsa shoferi që shkaktoi aksidentin është shoqëruar në komisariat për veprime të mëtejshme. /tvklan.al