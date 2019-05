Makina përplas motoçikletën, 1 i vdekur dhe 1 i plagosur

Një aksident me pasojë vdekjen e një të moshuari dhe plagosjen e një tjetre ka ndodhur këtë të diel në autostradën Lezhë-Shkodër.

Sipas policisë, në vendin e quajtur “Kryqëzimi i Gjadrit”, mjeti me drejtues 36-vjeçarin A.H., banues në Shkodër është përplasur me një motoçikletë me drejtues 76-vjeçarin N.Gj.,banues në Lezhë dhe pasagjere 75-vjeçaren N.Gj.

Si pasojë e përplasjes së fortë ka ndërruar jetë drejtuesi i motoçikletës dhe ka mbetur e plagosur pasagjerja, e cila është transportuar në spitalin Rajonal në Lezhë ku ndodhet nën kujdesin mjekësor.

Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në polici dhe po punohet për sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al