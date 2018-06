Makina përplas motorin, 2 të plagosur

Publikuar | 22:32

Dy persona janë plagosur të premten në Korçë, pasi motoçikleta me të cilën po udhëtonin u përplas nga një makinë.

Sipas informacioneve të para të policisë së Korçës, aksidenti ka ndodhur në fshatin Voskopojë.

Makina tip “Benz”, me targa AA 909 BH dhe me drejtues 34-vjeçarin M.B, është përplasur me një motoçikletë tip “Suzuki”, në të cilën udhëtonin I.D dhe K.H, të dy rreth 32 vjeç.

Të plagosurit janë transportuar në Spitalin e Korçës për të marrë ndihmë mjekësore.

Në vendin e ngjarjes ka mbërritur grupi hetimor, i cili po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes./tvklan.al