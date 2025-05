Një aksident raportohet të ketë ndodhur në fshatin Shën e Premte, Divjakë ku një automjet me drejtues një 20 vjeçar është përplasur me motomjetin me drejtues një 78-vjeçar.

“Rreth orës 12:30, në fshatin Shën e Premte, Divjakë, automjeti me drejtues shtetasin A. D., 20 vjeç, është përplasur me motomjetin me drejtues shtetasin M. Sh., 78 vjeç. Si pasojë e përplasjes, është dëmtuar shtetasi M. Sh., i cili ndodhet në spital, në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave dhe shkakut të aksidentit”, njofton Policia./tvklan.al