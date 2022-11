Makina përplaset me furgonin, plagosen dy shoferët

08:31 14/11/2022

Një aksident ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Derven të Krujës. Një makinë është përplasur me një furgon mallrash. Për pasojë kanë mbetur të plagosur dy shoferët. Ata ndodhen në spital nën kujdesin e mjekëve.

“Mëngjesin e sotëm, në Derven, Krujë, automjeti me drejtues shtetasin F. M. është përplasur me një furgon mallrash, me drejtues shtetasin L. M., 62 vjeç. Si pasojë janë dëmtuar dy drejtuesit e automjeteve, të cilët ndodhen në spital, nën kujdesin e mjekëve”, njoftoi policia.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit./tvklan.al