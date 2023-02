Makinat e institucioneve shtetërore pa kolaudim dhe taksa vjetore

20:40 12/02/2023

Drejtoria e Transporteve nxjerr në qarkullimi mjetin inteligjent për zbulimin e debitorëve

Drejtoria e Transporteve ka nxjerrë në qarkullim këtë makinë inteligjente që evidenton parregullsitë e dokumentacionit të mjeteve rrugore që janë pa kolaudim, nuk kanë paguar taksat vjetore, apo kryejnë transport udhëtarësh pa licencë. Blendi Gonxhja thotë për Klan News, se makina ka pajisje të veçanta për të lexuar targat e mjeteve në qëndrim ose lëvizje.

Përveç qytetarëve, një tjetër pritshmëri është edhe ndërgjegjësimi i institucioneve shtetërore, pasi shumë prej tyre nuk janë të rregullt me detyrimet.

Gonxhe tregon sesi do te veprohet me shoferët që janë spekulantë. Fillimisht në funksion është vënë vetëm një makinë inteligjente, por pritet në vijim të jenë dhe dy mjete të tjera që do kryejnë kontrolle në të gjithë territorin.

