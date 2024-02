Mal me plehra në buzë rrugës së Orikumit/Njollë e zezë për turizmin e Shqipërisë

16:02 12/02/2024

Kush do të zgjedhë të frekuentojë plazhet e bukura të jugut të Shqipërisë këtë vit, do të duhet të përballet me pamje skandaloze në kryqëzimin e Orikumit me bypasin e Vlorës, nyjen kyçe të rrugës që të çon në jug.

Blendi Fevziu: Ky është kryqëzimi i Orikumit me bypassin e Vlorës, një prej kryqëzimeve më të rëndësishme rrugore të Shqipërisë dhe një prej zonave më të rëndësishme turistike te vendit, ku pjesa më e madhe e turistëve që shkojnë drejt jugut kalojnë në atë rrethrrotullim, por buzë rrugës. Me qindra metra katrorë janë të mbushura me plehra, me një erë të frikshme ku duhet të mbash hundën me dorë, plehra të papërpunuara, ku mund të gjesh dhe kafshë të ngordhura, përveç inerteve dhe mbetjeve të tjera urbane.

Ky pirg me plehra është krijuar nga mbetjet urbane që hedh Njësia Vendore e Orikumit. Është ajo çfarë do të shohin turistët pak kilometra përpara ujërave blu e turkezë që bënë xhiron e botës në mediat më prestigjioze ndërkombëtare. Mbetjet këtu hidhen prej shumë kohësh dhe askush nuk mban përgjegjësi.

Blendi Fevziu: Është një situatë skandaloze, e papranueshme që në një nga zonat më turistike të vendit, jo vetëm kjo fushë, por edhe fusha përballë, të jenë të mbushura me mbetje të tilla, të mos kenë asnjë dorë pastrimi, asnjë përgjegjës. Kjo situatë është e papranueshme për çdo cep të globit, edhe më të pazhvilluarat dhe është jashtë çdo standardi për Shqipërinë që kërkon të krijojë çdo strukturë të mirëfilltë turistike.

Kjo njollë e zezë është dëmi më i madh që po u bëhet përpjekjeve për të thithur sa më shumë turistë dhe për të pasur një turizëm elitar.

Blendi Fevziu: Unë nuk e kuptoj sesi mund të bëjmë thirrje për të pasur turizëm në kushte e rrethana të tilla, ku buzë rrugës çdo turist, e para duhet të ndalojë të kapë hundën me dorë dhe e dyta do tmerrohet kur të shohë mbetje të këtij lloji.

Derisa autoritetet të ndërhyjnë, këto pamje skandaloze mund të bëjnë xhiron e botës dhe të minojnë gjithçka po bëhet që këtë vit Shqipëria të kalojë shifrën e 10 milionë turistëve.

Tv Klan