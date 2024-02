“Mal me plehra në landfillin e Tiranës”, Fundo: Zot na ruaj po ndodhi një zjarr…

Shpërndaje







23:41 12/02/2024

3 vitet e fundit çështja e inceneratorëve ka qenë kryefjalë në vendin tonë, kjo për shkak të përmasave të aferës dhe personave të përfshirë. U firmosën 3 kontrata koncesionare për ndërtimin e inceneratorëve në Elbasan, Fier dhe Tiranë, por nuk pati kurrë një proces incenerimi të mbetjeve.

I ftuar në “Opinion”, gazetari Elvi Fundo thotë se edhe pse brenda 7 viteve është realizuar vetëm 18% e investimit total nga kompanitë koncesionare, qeveria shqiptare nuk e ka prishur kontratën me to. Ai thekson se në landfillin e kryeqytetit është bërë një “mal me plehra” duke shtuar se mund të gjendemi përballë një katastrofe.

Elvi Fundo: Janë miliona e miliona euro të cilat thjesht kanë mbushur arkën e kompanive, por janë marrë nga xhepat e shqiptarëve.

-Inceneratorin e administron?

Elvi Fundo: Aktualisht, Agjencia e Administrimit të Pronave të Sekuestruara përkohësisht deri në momentin që do ketë një vendim nga Gjykata. Por, fatkeqësisht qeveria shqiptare nuk e ka prishur kontratën. Sot që flasim pas gati 7 vitesh, kompania koncesionare ka realizuar vetëm 18% të totalit të investimit.

-Mirë kjo do shkojë në arbitrazh…

Elvi Fundo: Ja ta shpjegoj unë se e kam dëgjuar disa herë këtë çështje. Qeveria duhet ta prishë kontratën në mënyrë të njëanshme, për cilat pika? Pala e dëmtuar të shkojë ku të dojë ai…

-Në momentin që nuk kishte filluar inceneratori i Tiranës, plehrat e qyteteve rreth e rrotull, pra të Kamzës, Durrësit…Landfillet u mbyllën dhe plehrat erdhën në Tiranë. Sot groposen në Tiranë?

Elvi Fundo: Në Tiranë jemi përballë një situate katastrofike në optikën time. Në landfill është bërë një mal me plehra, është mbushur komplet kapaciteti i mundshëm i asaj që ndodhet atje dhe unë po them nëse duhet marrë plani b i qeverisë. Duhet ta anulojë kontratën, urgjent të gjejë një menaxhment të mirë për atë landfill sepse Zot na ruaj nëse ndodh një zjarr…/tvklan.al