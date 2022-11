Mali i Zi vlerëson nismat rajonale

23:56 04/11/2022

Abazovic: Ballkani i hapur nuk ka vdekur

Pas Samitit të liderëve të vendeve të Procesit të Berlinit, kryeministri malazez Dritan Abazovic tha se është mirë të shohësh liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor që më në fund arrijnë në një marrëveshje dhe që dërgojnë një mesazh shprese për të gjithë.

I pyetur nëse “ringjallja” e Procesit të Berlinit do të thotë se Ballkani i Hapur është “i vdekur”, Abazovic tha se nuk e beson këtë.

“Ballkani i Hapur, Procesi i Berlinit apo ndonjë iniciativë tjeter rajonale, janë procese të njëjta, sepse kanë të njëjtin synim, që është bashkëpunimi rajonal. Më e rëndësishmja për mua është që iniciativat rajonale të jenë gjithëpërfshirëse, qe të gjashte shtetet të marrin pjesë në të dhe të mos mbetet askush jashtë tyre”, tha Dritan Abazovic.

Abazovic tha se është mirë të shohësh liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor që më në fund arrijnë në një marrëveshje dhe që dërgojnë një mesazh shprese për të gjithë.

“Do të mund të udhëtohet kudo me kartë identiteti, jo më pasaporta dhe ato peripecitë administrative shtesë, mendoj se është shumë e rëndësishme. Po kështu edhe njohja e diplomave, këtu kemi të bëjmë me disa diploma specifike që kanë të bëjnë me mjekësinë, stomatologjinë, inxhinierinë”, tha Dritan Abazovic.

Abazoviq vlerësoi se tregu rajonal në çdo rast është duke u përmirësuar, gjë që është shumë e rëndësishme dhe u mundëson njerëzve që të punojnë në vende të ndryshme të rajonit pa kufizime nëse duan dhe e shohin si një mundësi.

“Unë mendoj se të gjitha këto janë gjëra që çojnë në një ndjenjë të përgjithshme të lidhjes dhe lëvizshmërisë më të madhe dhe kjo çon në pajtimin përfundimtar” ,tha Dritan Abazovic.

Abazovic e konsideron nje ndihmë konkrete për qytetarët dhe ekonominë shumen prej 500 milionë euro per rajonin përmes projekteve që kanë të bëjnë kryesisht me burimet e rinovueshme të energjisë.

Klan News