“Mamaja s’më foli tre muaj”, Rudina Dembacaj flet për mbështetjen e motrës kur u lidh me Markun

18:29 23/09/2022

Të gjithë e njohim Rudina Dembacaj, aktoren shumë të talentuar të humorit, por deri më tani nuk e njihnim kush ishte mbështetja e saj kryesore. Këtë të premte aktorja e humorit ishte e ftuar së bashku me motrën e saj Jereda në emisionin “Rudina” në Tv Klan. Rudina dhe Jereda kanë treguar për marrëdhënien e veçantë mes tyre. Ato kanë plot 9 vite diferencë dhe kanë qenë mbështetja kryesore e njëra tjetrës në momentet më kryesore të jetës së tyre.

Rudina tregon se për çdo gjë, që nga muzika veshja dhe vendimet e rëndësishme që ajo ka marrë në jetë, sytë i ka pasur te motra e saj e madhe Reda. Prej saj ajo ka mësuar shijet e muzikës, stilet e veshjeve e po ashtu ka marrë mbështetjen kur i është dashur të marrë vendime të rëndësishme. Një nga vendimet më të rëndësishme për Rudinën ishte edhe lidhja e saj me Mark Frrokun, ajo e cilëson si një situatë të komplikuar, ku nëna dhe pjesa tjetër e familjes nuk i flisnin, por motra e saj nuk ja kurseu mbështetje as këtë herë.

Rudina Magjistari: Kur u njohe me Markun dhe vendosët të keni një lidhje serioze, si ja ke treguar dhe çfarë të ka thënë motra jote?

Rudina Dembacaj: Të them të drejtën. Motra ime dhe një nga djemtë e xhaxhallarëve Iliri, kanë qenë të vetmit që më kanë folur, se as mami që po na ndjek tani, nuk më ka folur për tre muaj me gojë.

Rudina Magjistari: Vërtet të kanë mbajtur qëndrim?

Rudina Dembacaj: Po më mbajtën qëndrim se u dukej një gjë e tmerrshme dhe motra ka qenë mbështetja kryesore , patjetër, hap pas hapi. Si ja thashë? U ula dhe i thashë unë e dua këtë njeriun, tani zgjidhe vetë. Edhe ika vazhdova.

Jereda Dembajcaj: Merrem unë me të tjerat pastaj.

Rudina Dembacaj: Reda e kishte njohur Markun, por sidoqoftë ishte situatë e komplikuar. Shumë e komplikuar. Marku, tre fëmijët, unë goca, nuk ishte një bashkim kaq i thjeshtë, mosha jonë, statusi që kishim si unë dhe Marku, ishte pak e vështirë ta kuptonin të gjithë. Por kjo nuk kishte asgjë të komplikuar përveç ndjenjave të mia që mund ti kuptonte vetëm Reda./tvklan.al